Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, este de parere ca, in cazul in care PSD va obtine un scor mai slab la alegerile pentru Parlamentul European, sub 30%, atunci Viorica Dancila il va executa pe Liviu Dragnea.



"Oricat de obedient ai fi, incepi sa cunosti oameni, incepi sa afli lucruri. Ai acces. Incepi sa-ti dai seama cand cineva isi bate joc de tine. Dragnea nu semneaza nimic, Valcov nu semneza nimic. Doamna Dancila a fost la Washington unde i s-a spus ca OUG 114 e facuta pentru rusi, ca sa nu faca americanii investitii. La Bruxelles i s-a spus ca OUG pe Justitie sunt pentru Dragnea. Nu stiu daca are curajul si puterea sa se lupte pentru independenta. Daca PSD obtine un rezultat bun, peste 30% o va executa Dragnea pe Dancila. Daca ia sub 30% il va executa Dancila pe Dragnea. Vom avea un Vadim Tudor cu structurile PSD si cu banii de la buget", a spus Ponta intr-un interviu acordat Adevarul, potrivit hotnews.ro.

