Raluca Turcan sustine ca PNL a sesizat din nou CNA in legatura cu emisiunea "Viata satului" de la TVR1.



"Transformarea TVR in trambita PSD cu incalcarea legislatiei electorale si sfidand cetatenii platitori de taxe pentru televiziunea publica nu mai poate fi tolerata! Suntem hotarati sa adresam sesizari institutiei competente ori de cate ori legea este incalcata si obligatia de informare a TVR este transformata in manipulare pe fata!

Saptamana trecuta, am sesizat CNA in legatura cu emisiunea ”Viata satului” de pe postul TVR1, unde Liviu Dragnea si Petre Daia promiteau fermierilor rauri de lapte si miere, fara niciun marcaj publicitar.

Ieri, emisiunea ”Viata Satului” l-a avut invitat in platou iarasi pe Liviu Dragnea, tot fara afisaj specific, desi continutul emisiunii a fost vadit publicitar. Nu ne-am mira sa il revedem in platou pe Liviu Dragnea si la emisiunea urmatoare, care pica fix in 26 mai cand in Romania sunt alegeri!

Somam CNA, catre care am trimis astazi o noua sesizare, sa analizeze de urgenta respectarea de catre TVR a prevederilor privind promovarea electorala si sa ia masurile ce se impun. Televiziunea publica trebuie sa isi indeplineasca rolul conferit de lege, atat in timpul campaniilor electorale, cat si in afara lor. Postul public de televiziune este al publicului platitor si fata de acesta are obligatii, nu fata de Liviu Dragnea!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.