Norica Nicolai sustine ca referendumul pe justitie din 26 mai nu poate fi validat, deoarece "incalca si induce nevoia unor schimbari constitutionale, iar acest lucru nu este posibil".



"Eu am incercat sa explic cat mai clar aceste intrebari, dar este decizia fiecaruia dintre cetateni daca suporta acest referendum sau nu. As fi asteptat ca cei care l-au promovat sa vorbeasca mai mult, insa nici ei nu o fac. Vad in societatea romaneasca un dublu mesaj. Unii spun prezentati-va la referendum, desi de pilda la referendumul de familie nu s-au prezentat. Cred ca este in continuare o lipsa de respect fata de institutiile fundamentale ale democratiei si referendumul este unul dintre ele. Daca il utilizam doar din ratiuni electorale, fara sa ii dam suportul pe care il are in Constitutie si pe care il merita, ca o forma democratica de consultare a populatiei, cred ca discreditam si aceasta institutie, la fel ca si altele, care au cazut in derizoriu.

Din punctul meu de vedere, nu poate fi validat acest referendum, pentru ca el incalca si induce nevoia unor schimbari constitutionale si acest lucru nu este posibil", a spus Norica Nicolai, potrivit Hotnews.ro.

Chestionata de ce nu ar fi posibil ca parlamentarii sa deschida o dezbatere despre modificarea Constitutiei, eurodeputata ALDE a raspuns: "Pentru ca in momentul de fata, Parlamentul nu are o majoritate care sa-i permita sa abordeze o reforma constitutionala. Avem niste reguli foarte clare".