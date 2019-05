Fratele fostului edil al Constantei, Alexandru Mazare, s-a prezentat luni la sediul ICCJ, sustinand ca nu a vorbit cu Radu Mazare, care va ajunge luni in Romania.



"Nu am vorbit cu el. Am o mare rugaminte. Am vazut ca foarte multi se bucura de situatia in care se afla Radu. Mie atitudinea asta a lor, lipsa oricarei culturi politice, a oricarei analize critice a situatiei de fapt, niciun fel de aplecare asupra drepturilor si libertatilor omului imi aduce aminte de comportamentul garzilor rosii a lui Mao din perioada marii revolutii culturale.

Eu am o singura mare rugaminte la Dumnezeu, ca toti acesti oameni sa aiba parte in viata lor de dreptatea pe care Radu Mazare a avut-o in acest proces in urma caruia avem o condamnare. Cata dreptate a avut el aici, cand a fost judecat, atata dreptate, in momentele cand o sa aiba nevoie, sa aiba si acesti oameni din partea lui Dumnezeu", a declarat Alexandru Mazare, citat de stiripesurse.ro.