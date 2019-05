Liderul UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca ideea de a inlatura de la guvernare coalitia PSD - ALDE este generoasa, dar nu exista un lider politic din Opozitie care sa coaguleze o noua majoritate.



"Pentru acest lucru ai nevoie de o idee, de un program sau de un lider, sau in cel mai bun caz ambele sa existe, si ideea sa existe si un program si un lider politic. Ideea sa ii omoram pe PSD-isti si pe cei de la ALDE e o idee generoasa, dar ce se va intampla a doua zi? Ok, ai facut, ai rezolvat, in a doua zi ce urmeaza?

Eu nu vad ideea in jurul careia se poate forma o majoritate si nu vad un lider. Nu exista un lider in acest moment in zona Opozitiei care are capacitatea politica, are autoritatea necesara, are viziunea necesara, moral sta extrem de puternic ca sa coaguleze o majoritate. Eu nu vad un lider", a declarat Kelemen Hunor, potrivit Ziare.com.