Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a spus ca va vota "DA" la referendum pentru ca isi doreste ca "actuala majoritate de guvernare sa inteleaga ca nu mai prezinta incredere pentru nicio schimbare in domeniul justitiei sau al politicii penale".



"Au mai ramas doar sapte zile pana in momentul in care vom hotari care vrem sa fie imaginea Romaniei in Europa. Nu doar prin reprezentantii pe care ii vom avea in Parlamentul European, ci si prin modul in care vom raspunde intrebarilor din cadrul referendumului organizat in aceeasi zi.

Voi vota DA la ambele intrebari, pentru ca imi doresc ca actuala majoritate de guvernare sa inteleaga ca nu mai avem incredere in ea pentru nicio schimbare in domeniul justitiei sau al politicii penale.

Nu doresc ca cei vinovati pentru fapte de coruptie sa scape de inchisoare prin vreo gratiere sau amnistie acordata de Parlament, oricat ar incerca parlamentarii puterii sa le ascunda in spatele altor norme sau definitii.

Nu mai vreau o noua OUG 13, prin care definitia vreunei infractiuni sa se schimbe peste noapte de dragul unui sef politic, iar apoi sa ne rugam cu totii ca Avocatul Poporului, singurul indreptatit sa ceara interventia Curtii Constitutionale, sa isi faca timp sa redacteze o sesizare.

Despre asta este vorba, pe scurt, la referendumul de saptamana viitoare.

Votand DA, vom delegitima orice tentativa a PSD de a continua lupta impotriva justitiei, atat cat o mai fi la guvernare.

Suntem pregatiti sa ne asumam responsabilitatea reconstruirii a tot ceea ce au stricat", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.