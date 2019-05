Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca "Rares Bogdan si presedintele Klaus Iohannis trag PNL in jos".



"Eu vorbesc depre presedintele Romaniei. In aceasta functie inalta de presedinte trebuie sa te zbati pentru tara, sa zici o vorba buna de patriotism. Daca in patru ani jumate nu reusesti sa zici nimic bun, sa convingi niciun roman ca iti iubesti tara, ce sa mai vorbim. De la Cotroceni a infierat persoane. Eu cred ca Iohannis si Rares Bogdan trag in jos PNL.

Cand a iesit Iohannis si nu stia intrebarile la referendum. Nu i-au dat baietii punctaj, nu stia pe ce lume se afla", a declarat Stefanescu la B1 TV, citat de Stiripesurse.ro.