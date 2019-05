USR considera ca este inacceptabil ca un oras intreg, care este si resedinta de judet, sa fie blocat pentru ca PSD organizeaza un miting electoral.



"Este inacceptabil ce s-a intamplat azi la Targoviste, un oras intreg a fost blocat pentru mitingul PSD.

Pentru linistea baronului rosu care se viseaza stapan pe intreaga Romanie, echipajele din subordinea ministrului Carmen Dan i-au impiedicat pe romani sa circule liber, singurele autovehicule care au primit voie sa intre in municipiul Targoviste fiind autocarele cu participantii la mitingul PSD.

Cerem Politiei Romane sa nu se mai comporte ca o agentie de paza si protectie a PSD si a lui Liviu Dragnea. Baronului de Teleorman ii cerem ca, in cazul in care se teme de oameni si de opiniile lor, sa nu mai organizeze mitinguri. Sub guvernarea PSD, Romania se intoarce in vremurile de trista amintire, cand oamenilor le era interzis sa circule liber, sa aiba opinii si sa si le exprime.", transmite presedintele USR Dan Barna, potrivit unui comunicat.