Liviu Dragnea a oferit, la mitingul de la Targoviste, o explicatie incredibila pentru care Romania nu are autostrazi.

"Fiecare, in Romania, trebuie sa se ocupe de ceea ce spune Constitutia. Armata tarii am inceput sa o dotam cu ceea ce are orice armata din NATO. Scoatem birocratia din administratie pentru ca vrem sa simplificam toate procedurile pentru a nu mai sta ani de zile pana incepe o investitie. Am inceput sa indepartam toate piedicile din sistemul public care blocau o autostrada. Si, ca sa va dau un exemplu de ce ani de zile o autostrada nu s-a facut, pentru ca intr-o pestera spuneau ca sunt 7 lilieci, si nu au fost liliecii acolo, in alta parte pentru ca trebuiau sa treaca ursii care nu mai trecusera de 41 - 42 de ani. Pentru toate aceste lucruri nu am putut sa facem autostrazi. Saptamana viitoare, miercuri, incepe autostrada Craiova - Pitesti, tot saptamana viitoare incep ultimele proceduri pentru autostrada Ploiesti - Brasov", a sustinut Dragnea.

Liderul social-democratilor a afirmat ca actuala coalitie de guvernare doreste sa continue investitiile in agricultura.

"Nu exista pamant mai bogat ca pamantul nostru nicaieri in lume. Productiile cu care ne mandrim noi sunt realizate de romani, doar ca Guvernul PSD a facut doua lucruri: le-a dat subventia in avans si le-a dat incredere sa munceasca in agricultura si rezultatele se vad, pentru ca pamantul e acelasi, vremea e aceeasi. (...) Productiile obtinute de noi, hrana sanatoasa care incepe sa intre in magazine sunt meritul dumneavoastra, meritul celor care muncesc, nu sunt si nu vor fi niciodata meritul celor care injura, care mint, care huiduie si care sunt violenti. Romania nu se va dezvolta cu bata, asa cum spune Orban, asa cum spune USR, asa cum spune Iohannis", a mai declarat Liviu Dragnea.

La mitingul de la Targoviste, desfasurat in Piata Tricolorului, au fost prezenti pe langa social-democrati din Dambovita membri si simpatizanti ai organizatiilor PSD din Arges, Calarasi si Prahova, organizatorii sustinand, la inceputul manifestarii, ca se asteapta la o prezenta de 20.000 de oameni.

Pe o strada din apropierea zonei in care s-a desfasurat mitingul PSD s-au aflat si circa 30 - 40 de persoane care au scandat impotriva Partidului Social Democrat si a lui Liviu Dragnea. printre mesajele scandate si afisate s-au numarat: "Rusine sa va fie", "PSD - Ciuma rosie", "Ce va da PSD sa veniti? Ii huiduim ca noi muncim sa platim asistenta sociala", "Alegeri anticipate", "Azi nu va dau nimic decat promisiuni", "Veniti cu noi, va fura si pe voi".