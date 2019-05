Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca modificarile aduse de majoritatea parlamentara legislatiei din Justitie au fost facute pentru a schimba "legile strambe" si pentru ca "in Romania sa fie dreptate si fiecare om sa beneficieze de o justitie dreapta".





"Da, am modificat legi, pentru ca a trebuit sa schimbam legile strambe, sa facem in Romania sa fie dreptate si fiecare om sa beneficieze de o justitie dreapta si corecta fara sa fie hotarari date la comanda lui Iohannis sau a securistilor, pentru ca fiecare roman are acest drept, asa cum il are fiecare cetatean european in tara lui. Da, am inceput sa demascam odioasa masinarie de politie politica ce a fost construita in aceasta tara si care e dusa la apogeu de Iohannis si o vom distruge oameni buni", a declarat Liviu Dragnea, duminica, la mitingul PSD de la Targoviste.

La mitingul de la Targoviste, desfasurat in Piata Tricolorului, au fost prezenti pe langa social-democrati din Dambovita membri si simpatizanti ai organizatiilor PSD din Arges, Calarasi si Prahova, organizatorii sustinand, la inceputul manifestarii, ca se asteapta la o prezenta de 20.000 de oameni.

Pe o strada din apropierea zonei in care s-a desfasurat mitingul PSD s-au aflat si circa 30 - 40 de persoane care au scandat impotriva Partidului Social Democrat si a lui Liviu Dragnea. printre mesajele scandate si afisate s-au numarat: "Rusine sa va fie", "PSD - Ciuma rosie", "Ce va da PSD sa veniti? Ii huiduim ca noi muncim sa platim asistenta sociala", "Alegeri anticipate", "Azi nu va dau nimic decat promisiuni", "Veniti cu noi, va fura si pe voi".