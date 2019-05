Liviu Dragnea l-a catalogat, duminica, pe presedintele Klaus Iohannis, la mitingul PSD din Targoviste, drept „cel mai mare mut” din politica romaneasca si l-a acuzat ca „face galagie” pentru a acoperi rezultatele economice ale Guvernului.





„Cel mai mare mut pe care l-a dat politica romanieasca a inceput sa faca galagie. Credeti ca are iohannis ceva de spus? Credeti ca are vreun proiect de tara? Nu, oameni buni, fac galagie pentru a acoperi sunetul cresterii economice, sunetul scos de motoarele industriei si agriculturii, sunetul scos de cresterea pensiilor si salariilor. Este zornaitul banilor in buzunarele romanilor. De ce credeti ca face acest zgomot? Ca oamenii sa nu vada ca Romania se dezvolta, Romania creste. (...) Sa stiti ca si Iohannis a produs ceva in economie, industria urii”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit stiripesurse.ro.