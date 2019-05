Liderul PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat ca va face o noua plangere la Consiliul National al Audiovizualului privind emisiunea "Viata Satului" de la TVR, in care a fost prezent pentru a doua oara presedintele PSD, Liviu Dragnea.





"Liviu Dragnea, in calitate de presedinte PSD, a folosit astazi pentru a doua oara in ultimele saptamani emisiunea „Viata Satului“ de la TVR pentru a-si face campanie electorala mascata din bani publici.

Campania cu noi promisiuni de propaganda PSD pentru agricultori a fost difuzata pe un spatiu de emisie folosit ilegal - pentru ca „Viata Satului“ nu este o emisiune de dezbateri si promovare electorala.

Dupa prima emisiune, am facut plangere la CNA, insa iata ca Liviu Dragnea e deja recidivist si vom mai face una, pentru ca imi amintesc cum TVR foloseste un dublu standard. In campania electorala din 2016, TVR a oprit de la difuzare o emisiune „Viata Satului“ la care eu am participat in calitate de prim-ministru independent motivand cu "evitarea oricaror interpretari in campania electorala", desi nu eram competitor electoral. Din pacate, televiziunea publica a derapat, de aceasta data, grav in bratele PSD si ale lui Liviu Dragnea", a scris Dacian Ciolos, duminica, pe Facebook.