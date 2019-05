Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare.





"In ceea ce priveste candidatura la prezidentiale, am sa va dau un raspuns din ala care stiu ca va place, va innebuniti dupa el - nici nu confirm, dar nici nu infirm, urmeaza ca, dupa alegerile pentru Parlamentul European, asa cum am spus de nenumarate ori, sa facem o analiza interna si, sigur, si in cadrul coalitiei, pentru a hotari pe ce drum mergem", a declarat Calin Popescu-Tariceanu, duminica, la Giurgiu.

In timpul vizitei efectuate duminica la Giurgiu, membrii si simpatizantii ALDE au scandat de mai multe ori "Tariceanu - presedinte!".

Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta un anumit test, intr-o oarecare masura, dar nu intr-o masura decisiva, a afirmat Tariceanu.

"Vom integra mai multe considerente, printre care si rezultatul de la alegerile europarlamentare, nici nu putem sa il desconsideram, dar nici nu poate sa fie valoarea absoluta de decizie, pe baza caruia sa se ia decizia. Vom avea o discutie cu cei de la PSD in acest sens. Romania are optiuni diferite, unora le place ALDE, altora nu le place, la fel cu PSD, la fel cu PNL, asta este democratia si e foarte bine ca este asa. Ar fi groaznic sa fie unanimitati, ca am trait suficient in perioada unanimitatilor", a punctat Tariceanu.