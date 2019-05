Calin Popescu Tariceanu, a transmis, sambata, organizatiilor ALDE, sa-i indemne pe cetateni sa nu ridice buletinele de vot pentru referendum intrucat acest lucru echivaleaza cu prezenta la acest scrutin.





''Atentie! Mesajul clar catre organizatii este ca votantii sa nu ridice nici buletinele de vot, pentru ca ridicarea buletinelor echivaleaza cu prezenta si validarea referendumului. Trebuie sa aratam ca nu suntem asa de naivi incat sa nu intelegem aceste manevre (...) Ne propunem sa boicotam acest referendum si pentru faptul ca exista un deficit democratic, un deficit de cunoastere a modului in care functioneaza institutiile europene si a rolului lor (...) In loc sa ne fi concentrat pe o dezbatere care ar fi trebuit sa reliefieze ce teme majore avem de sustinut in PE, ce rol au parlamentarii nostri, ce misiune le dam, aceasta discutie este insuficienta si se intampla sa vina si o tema parazitara'', a spus Tariceanu, potrivit Agerpres.

Totodata, el a aratat ca, in ciuda recomandarilor comisiilor Europene si de la Venetia de a nu parazita si cu ''alt gen de confruntari electorale'', Klaus Iohannis vine cu aceasta ''diversiune'' ca ''sa fure startul'' campaniei pentru alegerile prezidentiale.

''Referendumul este o diversiune prin care presedintele a incercat sa intre in campania electorala pentru alegerile pentru Parlamentul European, in care altfel n-ar fi avut nicio cadere si niciun rol. Fura in acest fel startul pentru alegerile prezidentiale, pentru campania de prezidentiale (...) Cred ca toti isi dau seama ca aceasta este o formula prin care incearca sa ne vanda un fel de produs expirat'', a spus Tariceanu.