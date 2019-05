Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Suceava, ca suspendarea presedintelui nu este "o jucarica", intrucat in tara trebuie sa fie stabilitate politica.





''Eu cred ca suspendarea nu e o jucarica pe care o falfaim toata ziua, pentru ca, pana la urma, o tara trebuie sa aiba o stabilitate politica. Daca va imaginati ca ideea de a nu mai lasa piatra peste piatra in tara este ideea pe care trebuie sa mergem, eu n-o impartasesc'', a spus Tariceanu.

Intrebat daca Iohannis a mentinut in tot acest timp stabilitatea politica, liderul a spus ca presedintele poate fi sanctionat prin vot.

''Sper ca nu va imaginati ca am cea mai mica admiratie pentru el, dar mai sunt cateva luni, vin alegerile, si acesta a fost motivul pentru care eu am spus ca in aceasta faza, oricum cu sase luni inainte de incheierea mandatului nu se mai poate face suspendare, si nu era cazul din acest motiv. Vin alegerile si poate fi sanctionat prin vot '', a spus Tariceanu, potrivit Agerpres.

Referindu-se la momentul in care Klaus Iohannis a participat la protestul antiguvernamental din iarna anului 2017, Tariceanu a spus ca acela nu reprezinta un motiv constitutional de suspendare.

''Faptul ca el a facut niste greseli politice, alea se sanctioneaza politic, nu se sanctioneaza prin suspendare (...) Suspendarea se bazeaza pe alte elemente'', a spus Tariceanu.