"Problemele psihice ale acestei doamne care a fost procuror sef la DNA si procuror general al Romaniei... Cand bagi oameni, ii anchetezi si arestezi pentru ca ai frustrari personale inseamna ca ai niste probleme psihice, nu ai echilibru necesar pentru o judecata echilibrata, judecata corecta", a declarat Calin Popescu Tariceanu, sambata, la Suceava.

Acesta este de parere ca s-a ajuns in aceasta situatie din cauza lipsei mecanismelor de control si echilibru intre institutiile statului.

„Lipsa mecanismelor de control si echilibru al institutiilor democratice a facut sa apara aceste derapaje foarte grave si din cauza faptului ca in posturi cheie din justitie au ajuns oameni care au aceasta mentalitate de procurori comunisti, de calai, formata in perioada dictaturii comuniste. Atunci cand ai un procuror general ca Lazar, cand ai un procuror general ca Kovesi, care isi exprima frustrarile prin deciziile pe care le ia de anchetare ale unora si ale altora... ceea ce a aparut in ultima saptamana este halucinant. Sa dai pe mana unor netrebnici, unor nepregatiti, unor oameni cu probleme psihice destinul altora, uite ce se intampla”, a mai spus el.