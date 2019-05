Deputatul PNL Florin Roman anunta ca depune plangere penala impotriva sefului dispozitivului de jandarmi din Topoloveni care i-au luat cu duba pe protestatarii anti-PSD, in timpul vizitei lui Liviu Dragnea de vineri.





"Am luat decizia de a depune luni dimineata o actiune penala impotriva sefului dispozitivului de jandarmi care a actionat la Topoloveni, impotriva unui grup de protestatari. In mod abuziv, jandarmii prezenti au ridicat protestatarii adunati spontan, desi acestia fluturau actele de identitate pentru a se legitima", precizeaza deputul PNL intr-un comunicat de presa, potrivit News.ro.

In opinia sa, „caracterul spontan al acestui protest este intarit de faptul ca nu a existat o informare publica referitoare la vizita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la Topoloveni”.

"Oamenii pasnici, care au protestat civilizat pe trotuar s-au adunat spontan la auzul vestii ca Liviu Dragnea e in Topoloveni. Practic, sechestrarea unor cetateni europeni reprezinta un grav abuz al jandarmilor din dispozitiv, care la intrebarea legitima a unui protestatar: «De ce ne luati», a raspuns: «Pentru ca asa vreau eu»! Retinerea la politie a protestatarilor a fost calculata in asa fel incat, acestia sa fie lasati sa plece acasa, imediat dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea a parasit localitatea Topoloveni. Pentru a trage de timp, asa zisii «oameni ai legii» au trecut inclusiv in baza Interpol a protestatarilor anti-PSD", mai afirma Roman.

Deputatul PNL spune ca, desi liderii PSD, Liviu Dragnea si Viorica Dancila sunt asteptati ad-hoc de protestatari peste tot in tara, niciunde pana acum, protestatarii adunati spontan nu au fost ridicati.

„In cel mai rau caz s-au dispus sanctiuni contraventionale. Slugarnicia si obedienta jandarmilor care au intervenit la Topoloveni vine dupa declaratia ministrului de Interne, Carmen Dan, cea care a amenintat protestatarii anti-PSD cu duba! Si dupa ce mai multi lideri PSD, inclusiv Liviu Dragnea, au oferit declaratii publice asemanatoare, semn ca sechestrarea abuziva a protestatarilor de la Topoloveni a fost un act premeditat. Este din ce in ce mai evident ca PSD, cu sprijinul armat al unor jandarmi obedienti, cu incalcarea legii, incearca stoparea unor proteste ad-hoc, normale in orice democratie, mai putin in cea romaneasca. E inceputul dictaturii impuse de Liviu Dragnea!”, incheie Florin Roman.