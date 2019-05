Peste 50.000 de oameni au participat, sambata, la mitingul electoral al PNL din Piata Victoriei din Capitala, iar la eveniment a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis.





Presedintele Klaus Iohannis a ajuns sambata, in Piata Victoriei, la mitingul electoral al Partidului National Liberal.

„Buna ziua, Romania! Ne-am intalnit astazi fiindca vin alegerile. Avem alegeri europarlamentare si avem un referendum, dar inainte sa va povestesc de ce e bine, e absolut necesar sa mergem la vot. Dati-mi voie sa apreciez intreaga echipa care e in spatele meu, cea mai tare echipa, cu cei mai buni candidati. Si stiti ce? Eu personal sunt convins ca ei vor castiga alegerile impreuna cu voi.

Am adus Europa in Romania fiindca inainte de asta am dus Romania in Europa impreuna cu voi, pentru ca locul Romaniei si al romanilor este in Europa si noi toti vrem sa fim europeni.

Ca sa fim reprezentati in Europa avem nevoie de aceasta echipa puternica care va castiga europarlamentarele. Stiti cine nu a fost acolo si cine nu conteaza in Europa. In Europa nu conteaza PSD, fiindca au dovedit ca nu sunt in stare de nimic.

PSD a facut mari promisiuni, ne-a promis marea cu sarea. Acum cand mandatul lor se apropie de sfarsit, si sper sa se apropie foarte repede, vedem ca nu au facut nimic.

Ii intreb pe pesedisti. Unde sunt spitalele promise? Zero! Unde sunt autostrazile promise? Zero! Unde e bunastarea romanilor? Zero! Ma scuzati, la ei, acolo da, ei au inceput sa-si rezolve problemele.

PSD nu e interesat de romani si de Romania, PSD e interesat sa-i fie bine lui Dragnea.

Ei vor sa ingenuncheze justitia romana. Pentru asta au lucrat si numai pentru asta doi ani si jumatate. Or, dragii mei, asa nu se poate!

Romanii vor plati. Pentru aceasta guvernare pesedista esuata noi toti vom plati. Se va simti si in buzunarul tau, si al tau, si al tau.

S-au cocotat in varful statului infractorii nu ca sa-i ajute pe romani, ci ca sa se ajute ei pe ei. Rusine! Fiindca asa nu se mai poate, dragi romani, va chem eu, presedintele Romaniei, la vot la referendum.

Va intreb aici, in Piata Victoriei: Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru coruptie? Sunteti de acord cu interzicerea OUG in domeniul justitiei si al politicii penale?

Atunci, dragii mei, la vot! Dati un raspuns ferm, clar, puternic acestei guvernari pesediste esuate. Eliberati Romania! Va astept pe toti la vot pe 26 mai pentru Romania, pentru viitorul Romaniei!”

La manifestatie sunt prezenti pe scena lideri ai PNL, printre care presedintele Ludovic Orban, secretarul general Robert Sighiartau, liderul deputatilor Raluca Turcan, al senatorilor - Florin Citu, primarii Mircea Hava, Gheorghe Falca, Emil Boc.

Participantii la miting afiseaza steaguri tricolore si ale UE precum si insemnele partidului. Cu ocazia evenimentului, PNL a lansat si noul imn al partidului.