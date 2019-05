Ion Cristoiu sustine ca referendumul organizat pe justitie are, de fapt, ca scop asigurarea unui nou mandat de presedinte pentru Klaus Iohannis, motiv pentru care a anuntat ca nu il ia in serios.



"In democratia post-decembrista exista un instrument democratic, numit referendumul de consultare a vointei populare, e in Constitutie si e atributul exclusiv al presedintelui. Se presupune ca intr-o tara precum Romania, presedintele isi da seama ca e o problema controversata. De ce e atributul presedintelui? Pentru ca presedinte este deasupra tuturor partidelor si se presupune ca pipaie prin servicii o problema.

Si atunci, presedintele se adreseaza poporului care merge la vot si zice da sau nu. Tema, daca oamenii nu vin la vot, inseamna ca presedintele a luat-o razna si nu a sesizat tema. Dar in momentul in care presedintele anunta intrebarile, toata campania lui trebuie sa fie facuta sa ma convinga pe mine. Eu sunt roman, sunt din popor, ma duc la europarlamentare si ar trebui sa ma duc si la referendum.

De cand a lansat mesajul public, domnul presedinte a vorbit despre referendum in mai multe imprejurari. Nu am gasit nicaieri, cu exceptia acestui ultim moment penibil, cand nici nu stia intrebarile, in care presedintele sa spuna sa veniti la referendum.. el nu a spus pana acum de ce da. A spus doar veniti la vot pentru ca referendumul conteaza.

Acest referendum, care e instrumentul principal al democratiei, este o bataie de joc. Eu nu iau in serios acest referendum, pentrui mine nici nu exista.

El vrea sa-si asigure acum un al doilea mandat si a zis sa faca un referendum. Pai de ce? Daca el nu-l ia in serios, daca el nu stie intrebarile", a spus Cristoiu la Antena 3.