Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca daca votul a fost unanim in Colegiul comisarilor pe marginea unei scrisori a Comisiei Europene de avertizare a Romaniei privind modificarile la legile justitiei, inseamna ca inclusiv comisarul european Corina Cretu a votat impotriva Romaniei.



"Daca e asa cum spune purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, am constatat ca doamna Corina Cretu, care este candidat la europarlamentare pentru o formatiune politica de securisti, a votat impotriva Romaniei.

Cand votezi in unanimitate sa trimiti o scrisoare pentru a sanctiona Romania, nebazandu-te pe nimic, in acelasi timp tu esti in campanie electorala la un partid care este impotriva partidului de guvernamant si tu spui ca tii cu tara ta si votezi impotriva tarii tale, nu poti sa fii decat mincinoasa", a spus Dragnea, citat de g4media.ro.