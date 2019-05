Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca argumentele lui Klaus Iohannis legate de respingerea celor trei propuneri de ministri reprezinta o ''bataie de joc''.



"Argumente proaste, bataie de joc. Un presedinte care nici macar nu mai stie intrebarile pe care le-a adresat poporului roman pe care il cheama la referendum nu cred ca poate fi banuit de foarte multa inteligenta atunci cand inventeaza niste motive pentru a refuza niste ministri. Motivul principal, real, pentru care a refuzat acum ministri si motivele pe care le-a folosit si cand i-a refuzat anterior - el doreste ca acest Guvern sa fie blocat, sa fie intarziat, pentru ca este disperat, si el si slugile lui, de faptul ca Romania creste", a spus Dragnea, referindu-se la motivele sefului statului de respingere a numirii lui Eugen Nicolicea - la Justitie, Liviu-Tit Brailoiu - la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si a Oanei Florea la Fonduri Europene.

El a mentionat ca datele oficiale arata ca tara noastra are o crestere economica de 5%.

"Romania, au aratat-o datele oficiale si interne si datele Eurostat -, crestere de 5%, 5,1%, a doua din UE. Sigur ca sunt nervosi. Aduceti-va aminte cum spuneau ca calculele noastre mint, ca Romania nu o sa creasca. Nu vreau sa critic pe nimeni, dar, deocamdata, cei de la Consiliul Fiscal - ca o sa avem o crestere sub 4%, Banca Mondiala, Fondul Monetar International, agentii de rating - 3 si ceva la suta, Comisia Europeana - 3,3%, doamna nu mai stiu cum o cheama, ministru de Finante din Guvernul Ciolos, spunea 3,5%, niste oameni care habar n-au de economie si care doar sunt dispusi sa minta, sa spuna ca va fi rau, numai ca realitatea si rezultatele programului nostru arata ca Romania se dezvolta", a sustinut Dragnea, aflat intr-o vizita in judetul Dolj.

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, premierului Viorica Dancila scrisorile referitoare la propunerile de numire in functiile de ministri ai Justitiei, Romanilor de Pretutindeni si Fondurilor Europene - Eugen Nicolicea, Liviu-Tit Brailoiu, respectiv Oana Florea, in care arata ca cei trei nu detin experienta necesara gestionarii acestor domenii, scrie Agerpres.

Argumentele lui Klaus Iohannis

In scrisorile transmise premierului, seful statului arata:

* ''Fata de documentatia transmisa, analizand indeplinirea conditiilor legale, precum si a criteriilor referitoare la corespunderea pentru functie a candidatului propus, statuate prin jurisprudenta instantei constitutionale, apreciez ca persoana propusa nu detine experienta necesara gestionarii domeniului complex al Justitiei. In consecinta, am decis sa resping propunerea de numire in functia de ministru al Justitiei a domnului Eugen Nicolicea.

* Fata de documentatia transmisa, analizand indeplinirea conditiilor legale, precum si a criteriilor referitoare la corespunderea pentru functie a candidatului propus, statuate prin jurisprudenta instantei constitutionale, apreciez ca persoana propusa nu detine experienta necesara gestionarii domeniului complex al relatiei cu Romanii de Pretutindeni. In consecinta, am decis sa resping propunerea de numire in functia de ministru pentru Romanii de Pretutindeni a domnului Tit-Liviu Brailoiu.

* Fata de documentatia transmisa, analizand indeplinirea conditiilor legale, precum si a criteriilor referitoare la corespunderea pentru functie a candidatului propus, statuate prin jurisprudenta instantei constitutionale, apreciez ca persoana propusa nu detine experienta necesara gestionarii domeniului complex al Fondurilor Europene. In consecinta, am decis sa resping propunerea de numire in functia de ministru al Fondurilor Europene a doamnei Oana-Consuela Florea".