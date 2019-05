Fostul premier Adrian Nastase se intreaba daca "infractiunile de coruptie mai 'importante' decat, spre exemplu, infractiunile de omor", mentionand ca nu ar trebui intrat in jocul electoral al sefului statului.



"Am observat, in ultimii ani, o teama paroxistica – poate doar simulata – pentru ceea ce in alte timpuri sau in alte tari este o practica de aplicare periodica, in functie de politica penala ce trebuie adaptata dinamicii faptelor infractionale. Cititi spre exemplu, categoriile de infractiuni exceptate de la gratiere, prin Legea 543 din 2002, adoptata de guvernul PSD.

Incapacitatea de a examina lucid aceasta chestiune a dus la ideea presedintelui Iohannis de a cere prin referendum stabilirea unor exceptii, eventual prin adaugarea la Constitutie. Este o formula aberanta din punct de vedere juridic. Sunt oare infractiunile de coruptie mai 'importante' decat, spre exemplu, infractiunile de omor?

De aceea, indemnul meu este sa mergeti sa votati pentru reprezentantii Romaniei in Parlamentul european dar sa nu intrati in jocul electoral al presedintelui Iohannis", a scris Adrian Nastase pe blog.