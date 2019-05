Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca mitingul electoral al Aliantei 2020, programat sa aiba loc pe 24 mai la Bucuresti, va fi unul la care oamenii sunt invitati sa participe ''ca la picnic''.



"Da, facem mitingul la Bucuresti, va fi in Parcul Izvor, va fi un miting deosebit de ceea ce inseamna... va fi un miting la care oamenii sunt invitati sa vina ca la picnic, cu copiii, cu familia, va fi un miting normal, un miting uman si un miting civic, exact cum trebuie sa fie politica in Romania. Am ajuns aici pentru ca ani de zile am considerat ca politica trebuie sa o faca ceilalti, si noi, oamenii decenti, sa ne vedem de viata, de familie, de serviciu, de vacante, de alte lucruri. Acum trebuie sa intelegem ca, daca nu facem politica, nu avem nicio sansa si, de aceea, politica este singura optiune pe care o avem ca sa schimbam Romania, implicarea politica. De aceea facem mitingul, nu ne intereseaza ce fac celelalte partide, evident", a spus Barna, potrivit Agerpres.

Intrebat ce opinie are in legatura cu anularea mitingului electoral al PSD din Capitala, Dan Barna a spus ca social-democratii au luat aceasta decizie "de frica", dupa ce au fost huiduiti in alte zone ale tarii.

"De ce a renuntat PSD la miting? De frica, pentru ca, dupa ce, in zonele unde credeau ca se duc ca jupanii si oamenii le cad la picioare, au vazut ca cetatenii sunt exasperati si satui de ceea ce se intampla de doi ani si jumatate si huiduie si le reproseaza, de fapt, ca si-au batut joc de Romania, au inteles ca si in Bucuresti ar fi avut exact aceeasi soarta, pentru ca, de fapt, Romania este exasperata de aceasta non-guvernare PSD-ALDE, care aproape ne-a scos din Europa", a afirmat liderul USR.

Dan Barna a adaugat ca liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a confirmat participarea la mitingul Aliantei 2020 din 24 mai.

"Domnul Verhofstadt a confirmat participarea si sustinerea in campanie pentru Alianta si va fi pe 24, cel mai probabil, in Bucuresti", a spus Barna.