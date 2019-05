"Sub Basescu, timp de zece ani, Banica Jr. s-a luptat doar cu Veta, care i-a stricat chiuveta. Acum, brusc, e un mare luptator, puternic implicat politic si social...", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.

"Oamenii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa voteze, altfel nu se va schimba nimic. Eu am spus lucrurile astea de ani de zile, mascat sau nemascat, prin cantecele mele. Eu am gandit lucrurile astea si le-am spus si in concerte, mai ales la Sala Palatului. Le-am spus si cand au aparut copii in vietile noastre, in a mea si a instrumentistilor. In functie de cum gandim asa ne putem creste copiii. Unde vreti sa va cresteti copiii? Ce vreti sa invete? Noi avem o responsabilitate. Copiii trebuie sa aiba libertatea de a alege. Trebuie sa-i inveti ca pot alege. Aceasta e responsabilitatea noastra. Trebuie sa va ganditi la ce nu va place, la ce detestati cel mai tare. Teoretic se poate schimba", a spus Stefan Banica Jr.