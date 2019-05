"Eu am inteles ceea ce trebuia sa inteleg din discursul domnului Klaus Iohannis, ca are doua teme pe care nu le cunoaste. Nu stiu cine i le-a scris. Mi-e foarte greu sa inteleg ca nu e in stare sa si le aduca aminte pentru ca sunt doar doua intrebari. Cred ca e deja din ce in ce mai dificil pentru Klaus Iohannis sa tina un discurs de trei minute scris de altii. Este o chestiune care dovedeste cat de neserioasa este abordarea presedintelui.

Este un mod de campanie la tara, nu o campanie de presedinte roman care vrea sa isi mobilizeze poporul la vot si sa afle un raspuns la niste intrebari cruciale despre justitie.

Superficialitatea este caracteristica presedintelui Iohannis. Face aceasta campanie sa isi sprijine partidul, sa se relanseze in campania pentru prezidentiale, dar ceea ce face in aceasta campanie, nu il ajuta deloc sa isi mentina scaunul pe care si l-a dorit si pe care doar l-a ocupat ca persoana si nu ca presedinte", a sustinut Norica Nicolai, citata de stiripesurse.ro.