Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat miercuri intr-un interviu pentru Ziare.com ca nu a intentionat sa-l atace pe presedintele Klaus Iohannis.



"Nu a fost deloc in intentia mea sa-l atac pe presedinte, pentru ca eu sunt convins ca nici presedintele nu e si nu a fost confortabil cu situatia in care a fost pus atunci cand i s-au propus astfel de candidaturi. Si noi credem ca trebuie sa reformam Constitutia, in asa fel incat presedintele sa nu mai fie cu spatele la zid, pus de Parlament, cu amenintarea referendumului pentru demitere, daca nu accepta anumite persoane, chiar incompetente fiind. Presedintele trebuie sa fie in situatia in care poate sa-si asume, pentru ca el oricum isi asuma public nominalizarile pe care le face, dar trebuie sa poata sa le refuze, atunci cand e cazul, fara sa aiba aceasta amenintare", a spus Ciolos, miercuri, in interviul pentru Ziare.com, citat de G4media.ro.

Duminica, in mitingul electoral de la Timisoara, Dacian Ciolos a spus ca "presedintele tarii trebuie sa isi asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea guvernului toate, dar chiar toate marionetele unui infractor ca Dragnea, tu, ca presedinte, trebuie sa iti asumi responsabilitatea pentru nominalizare. Vrem un presedinte implicat si responsabil, un parlament care sa raspunda vointei poporului! Si un guvern profesionist!".