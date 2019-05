Deputatul Adrian Oros, vicepresedinte PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar dori sa-l intrebe pe deputatul PSD Florin Iordache daca are rezultatul analizelor in cazul declaratiei sale privind "drogurile din plicuri" date manifestantilor la mitingurile anti-PSD, sau cunoaste plicurile, "fiind un consumator".





"Am vazut fake news-urile aruncate in ultimele zile, chiar astazi dl. Iordache ne spunea ca a identificat el in piata plicuri de droguri la manifestatiile anti-PSD. Eu as fi dorit sa il intreb daca are rezultatul analizelor de laborator, care sa spuna ca acele plicuri contineau droguri, sau ca domnia sa cunoaste foarte bine plicurile respective, fiind un consumator al acestor substante?", a declarat Adrian Oros.

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marti, ca aceia care aduc injurii si ii jignesc pe participantii la mitinguri au un comportament anormal, sustinand ca a vazut ca "la anumite manifestari au fost plicuri cu droguri, oameni la care exista suspiciunea ca intr-un fel sau altul au fost motivati".

"Este un comportament anormal, cred si eu ca am vazut ca la anumite manifestari au fost plicuri cu droguri, oameni la care exista suspiciunea ca intr-un fel sau altul au fost motivati. Acest comportament anormal imi lanseaza suspiciunea ca acesti oameni, daca nu au fost platiti de cineva, au alte resorturi pentru astfel de comportament", a spus Iordache.