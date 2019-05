Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Romania este "la nivel de varf" european in ceea ce priveste cresterea economica si nu stie pe ce date se bazeaza presedintele Klaus Iohannis cand spune ca tara noastra merge intr-o directie gresita din punct de vedere economic.





"Nu stiu ce alte dovezi ar trebui aduse pentru ca si domnul presedinte si alti analisti sa fie convinsi. Stiti foarte bine, INS a dat date oficiale si se confirma in acest comunicat al INS faptul ca Romania e la nivel de varf european pentru cresterea economica in 2019 - 5% primul trimestru fata de primul trimestru in 2018. Este pentru pentru prima oara cand salariul mediu net depaseste 3.000 de lei, in martie 2019, asta inseamna peste 50% fata de martie 2016. Nu stiu pe ce date se bazeaza domnia sa cand face astfel de afirmatii. Romania ar avea nevoie de un mesaj mult mai consistent, in sensul de incredere fata de ceea ce un Guvern, indiferent care este acela, face pentru aceasta tara, pentru ca vorbim de Romania care este si tara domnului presedinte. Nu inteleg, probabil ca asa o sa o tinem intreaga campanie, cu astfel de afirmatii care nu au niciun fel de fundament", a spus Teodorovici, aflat intr-o vizita in judetul Prahova.

Romania merge intr-o directie gresita din punct de vedere economic, ignorand investitiile si bazandu-se aproape exclusiv pe consum, insa situatia bugetara a tarii nu va putea fi cosmetizata la nesfarsit, iar generatiile urmatoare vor fi cele care vor plati factura, se arata intr-un mesaj al presedintelui Klaus Iohannis, prezentat de consilierul prezidential Cosmin Marinescu, miercuri, in deschiderea Forumului Pietei Financiare, scrie Agerpres.

"In prezent, din punct de vedere economic, Romania merge intr-o directie gresita. Politicile actuale se regasesc pe contrasensul responsabilitatii economice. De aceea, este deosebit de important ca sectorul financiar sa faca el insusi dovada preocuparii pentru sustenabilitate", a sustinut statului.

In opinia sa, politica guvernamentala neglijeaza tocmai sursele vitale ale cresterii pe termen lung - investitiile.