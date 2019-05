Deputatul PNL, Florin Roman, sustine ca "liderii importanti ai PSDragnea au indemnat public la boicotarea referendumul impotriva coruptilor".



"Lideri importanti ai PSDragnea, cum sunt senatorii Mihai Fifor si Serban Nicolae, au indemnat public la boicotarea referendumului impotriva coruptilor. Ceea ce era de asteptat, avand in vedere ca singurul proiect al PSD este cum sa scape Dragnea de inchisoare.

De peste doi ani, PSD vorbeste mai mult de drepturile detinutilor din inchisori, dar nu spune un cuvant despre victimele criminalilor, violatorilor si talharilor eliberati din inchisori. Se vorbeste mai mult de conditiile de detentie din inchisori, decat de conditiile din spitale. Referendumul impotriva coruptiei initiat de presedintele Klaus Iohannis are ca miza intarirea statului de drept, aflat sub asediul PSDragnea si mentinerea in Uniunea Europeana a Romaniei.

PNL sustine referendumul initiat de presedintele Romaniei! Este de datoria noastra, a fiecarui roman sa aparam Romania oamenilor cinstiti, de coruptii lor! Si o putem apara votand DA la referendum!", a spus Florin Roman, citat de Stiripesurse.ro.