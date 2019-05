Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine, dupa anuntul INS privind cresterea economica pe primul trimestru al acestui an, ca prognoza pe care s-a fundamentat bugetul din acest an a fost corecta.



"Institutul National de Statistica a dat publicitatii datele privind cresterea economica inregistrata in primul trimestru.

Cresterea economica este de 5%! Deci prognoza noastra pe care s-a fundamentat bugetul din acest an a fost corecta. Cat a tunat si a fulgerat Iohannis ca e o tragedie, ca sunt doar cifre pe hartie si ca bugetul nu e realist. Fara sa prezinte argumente serioase si motivatii.

Realitatea este cea publicata astazi de catre INS

Principala contributie la aceasta crestere economica o au constructiile si investitiile. Inca o dovada ca masurile pe care le-am luat pentru cei din domeniul constructiilor au fost corecte. Conform datelor publicate astazi de INS, in trimestrul I 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de trimestrul I 2018 cu 12,5%, cea mai mare crestere dupa criza economica din 2009. Ce o sa mai spuna propaganda acum? Un lucru e cert, programul de guvernare isi arata in continuare eficienta iar Romania merge inainte pe acest drum, in ciuda celor care fac tot posibilul sa ne puna piedici!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.