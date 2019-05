Presedintele Klaus Iohannis sustine ca PSD a produs cea mai slaba guvernare de dupa Revolutie.



"PSD a produs cea mai slaba guvernare de dupa Revolutie: zero autostrazi, zero spitale, doar promisiuni, iar la capitolul realizari nimic, cu o exceptie. La modificari pe legile justitiei, codurile penale au lucrat mult si prost. Se pune intrebarea, retorica, de ce au lucrat pesedistii atata de mult si intens pentru subjugarea justitiei, pentru indoirea legilor justitiei? Raspunsul e cunoscut si clar: pentru a il scapa pe Dragnea de justitie, de asta lucreaza PSD de doi ani si jumatate, pentru ca pentru PSD e mult mai important sa-i fie bine lui Dragnea decat Romaniei sau romanilor. Sigur, cum Dragnea si altii au probleme reale cu justitia, in Europa nu mai discuta nimeni cu ei. Cum Dragnea nu discuta cu Europa, PSD are impresa ca nici Romania nu mai trebuie sa fie aproape de UE", a declarat presedintele Romaniei.