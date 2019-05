Premierul Viorica Dancila sustine ca acele persoane care spun ca "guvernul nu merge intr-o directie buna, ca aceasta guvernare a esuat sunt contrazisi de datele oficiale".



"Toti cei care au spus ca Guvernul nu merge intr-o directie buna, ca aceasta guvernare a esuat sunt contrazisi de datele oficiale. Romania are cea mai mare crestere ecomica din Europa si de patru ori peste media europeana. Aceasta abordare in care intotdeauna spunem ca guvernarea merge intr-o directie gresita, asta desi cifrele spun altceva, mi se pare extrem de gresita. Cred ca aceasta abordare nu face bine Romaniei pentru ca noi ne dorim sa atragem investitori si sa generam siguranta pentru acestia.

Domnul Iohannis vorbeste de parca am avea un tribunal la Bruxelles, care decide ce facem noi in Romania bine sau rau. Noi suntem membri ai UE. Aceasta abordare mi se pare gresita si lipsita de demnitate. Eu am cerut de la bun inceput sa fim tratati ca un membru care are obligatii, dar are si drepturi egale.", a spus Viorica Dancila, potrivit Stiripesurse.ro.