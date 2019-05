USR a depus doua sesizari de neconstitutionalitate cu privire la hotararile prin care Senatul, respectiv Camera Deputatilor i-a numit pe Cristian Deliorga si Gheorghe Stan in functia de judecator la CCR.





"«Cei doi nu pot fi in acelasi timp si judecatori la Curtea Constitutionala si magistrati. E adevarat, inca nu au depus juramantul, dar au fost publicate in Monitorul Oficial hotararile de numire la Curte. De asemenea, nu a fost respectata conditia referitoare la inalta pregatire profesionala. In cazul domnului Gheorghe Stan, am avut un set de intrebari in Comisie si in plenul Camerei Deputatilor, fie a raspuns gresit, fie nu a raspuns. De asemenea, toate actele pe care le-a indeplinit ca sef al Sectiei speciale au demonstrat ca nu indeplineste acea conditie referitoare la independenta pe care trebuie sa o manifeste un judecator la Curtea Constitutionala. A cerut dosarul Tel Drum in nenumarate ori de la DNA, a dispus un control judiciar asupra fostului procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, care a fost demonstrat ilegal de Inalta Curte de Casatie si Justitie, a retras apelul in dosarul de coruptie al lui Viorel Hrebenciuc», a declarat deputatul USR Stelian Ion.

«Avand aceasta dubla calitate, de numiti la CCR, cu publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, respectiv de magistrati in functie, putem ajunge in situatii absurde in care chiar ei ridica exceptii de neconstitutionalitate, respectiv admit sesizarea Curtii, dupa care ajung sa se pronunte si in calitate de judecator al CCR», a explicat deputatul USR Silviu Dehelean, membru al Comisiei juridice din Camera Deputatilor.

Tot ce s-a intamplat in ultimul timp arunca o umbra de indoiala asupra activitatii Curtii Constitutionale. Imaginea si credibilitatea Curtii Constitutionale sunt foarte importante si trebuie aparate, iar la Curtea Constitutionala nu trebuie sa ajunga marionete sau oameni care nu sunt pregatiti profesional.

In cazul Hotararii Camerei Deputatilor nr. 17/2019, prin care seful Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor, Gheorghe Stan, a fost numit pentru a prelua mandatul de judecator al CCR de la Stefan Minea, USR considera ca au fost incalcate art. 1 alin. (5), art. 144, art. 1 alin. (3) si (5), art. 143 si art. 145 din Constitutie.

In ceea ce priveste Hotararea Senatului nr. 20/2019, prin care a fost numit judecator la CCR magistratul Cristian Deliorga, USR considera ca au incalcate art. 144 si art. 1 alin. (5) din Constitutie.

Referitor la art. 144 din Constitutie, acesta prevede ca „functia de judecator al Curtii Constitutionale este incompatibila cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul juridic superior”.

Prin urmare, procurorul Gheorghe Stan si judecatorul Cristian Deliorga aveau obligatia sa-si prezinte demisia din calitatea de magistrat pana la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor de numire la Curtea Constitutionala.

Or, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, procurorul Gheorghe Stan a indeplinit acte procesuale in calitate de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie ulterior publicarii in Monitorul Oficial a hotararii Senatului de numire in functie.

USR mai considera, luand in considerare prestatia candidatului Gheorghe Stan la audierile din Comisia juridica si CV-ul depus la Camera Deputatilor, ca acesta nu are anvergura profesionala necesara ocuparii functiei de judecator CCR, asa cum prevad Consitutia si Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale", se arata intr-un comunicat al formatiunii.