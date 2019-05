Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca social-democratii ar intentiona sa organizeze un miting la Romexpo pe 21 mai, la care ar urma sa participe 120.000 de persoane din judetele din sudul tarii.



"In principiu vom organiza un miting saptamana viitoare. Nu e batut in cuie. Vom decide maine (miercuri - n.r.). Ramane batut in cuie cel de la Targoviste de duminica. Maine decidem daca facem mitingul de miercuri. Daca il facem, vor fi in jur de 120.000 de participanti numai de aici din judetele din sud, la Romexpo.

Varianta B, este foarte posibil ca maine, facand analizele noastre de campanie, sa decidem ca nu este oportun sa ne mobilizam atat de multi oameni la acest miting. Miercuri vom face o declaratie in sensul asta. Toate judetele din sud sunt pregatite pentru acest miting mare, care este singurul incert", a spus Codrin Stefanescu pentru Mediafax, citat de hotnews.ro.