Liderul PNL, Ludovic Orban, a reactionat dupa ce ministrul de Interne Carmen Dan a precizat ca "asistam la o campanie agresiva, dar am solicitat rigoare in aplicarea legii".

"Sluga obedienta si ticaloasa a lui Dragnea de la Interne, Carmen Dan recurge in mod abject la anchetarea manifestantilor anti-PSD pentru a intimida oamenii care protesteaza legitim si pasnic impotriva guvernarii lor dezastruoase. Infractorul-sef al PSD, Liviu Dragnea, pozeaza absurd si penibil in victima unor asasini si batausi inchipuiti in timp ce foloseste jandarmeria si toate fortele de ordine ale statului pentru a-l apara de revolta oamenilor care s-au saturat de o guvernare care de doi ani si jumatate face legi doar pentru eliberarea infractorilor din puscarii.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a atins culmea josniciei in aceasta functie care ar trebuie sa apere drepturile si libertatile cetatenilor la manifestare libera si pasnica a nemultumirilor lor fata de guvernarea tarii. In schimb, Carmen Dan recidiveaza in folosirea abuziva a functiei de ministru de Interne impotriva unor cetateni care protesteaza pasnic si trece de la folosirea fortei impotriva lor asa cum s-a intamplat anul trecut la mitingul din 10 august la amenintari cu plangeri penale care sa-i bage in inchisoare pe cei care huiduie impotriva lui Dragnea si a infractorilor din PSD.

Nimeni nu a vazut presupusele violente clamate de Dragnea. De altfel, liderul PSD este intr-un delir al minciunilor si al scenariilor de cea mai joasa speta cu care incearca sa-si acopere prabusirea si izolarea de romani si de partenerii europeni ai Romaniei. Vreau sa transmit un avertisment foarte serios pentru Liviu Dragnea si acolitii lui care se folosesc de institutiile statului impotriva cetatenilor: sa inceteze imediat orice forma de intimidare si de represalii impotriva celor care protesteaza pasnic in aceasta tara! Inchipuirea a tot felul de amenintari pentru a va apara cu toate fortele de ordine pe care le aveti la dispozitie de revolta oamenilor cinstiti are un singur leac, votul cetatenilor din 26 mai, cand romanii vor vota pentru a scapa Romania de infractori si de PSD. De ceea ce va este frica, nu scapati!", a transmis Orban prin intermediul unui comunicat, potrivit stiripesurse.ro.