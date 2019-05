Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai ii adreseaza mai multe intrebari lui Frans Timmermans, prin intermediul unei scrisori deschise, printre care si cine ameninta Romania cu activarea articolului 7.



Iata continutul integral al scrisorii europarlamentarului Norica Nicolai:

"Stimate domn Frans Timmermans,

Candidat la sefia Comisiei Europene,

Comisar European, Prim-Vicepresedinte al Comisiei Europene,

Cine ameninta Romania cu activarea articolului 7? Cu aceasta intrebare am sa deschid scrisoarea mea.

In primul rand, desi regulile de integritate ale comisarilor europeni au fost modificate recent pentru ca functia dumneavoastra si a colegilor dumneavoastra. din Comisie sa puteti candida, un gest discutabil de altfel, as dori, in urma lungii scrisori trimise mass-mediei si institutiilor romanesti, sa aflu raspunsul intrebarii pe care am adresat-o mai sus cu mentiunea calitatii din care imi veti raspunde: candidatul Frans Timmermans sau comisarul Frans Timmermans.

De altfel, cred ca este absolut necesar sa clarificati acest aspect, intrucat in Ghidul privind standardele etice pentru participarea membrilor Comisiei Europene la campania electorala, adoptat de institutia dumneavoastra in 6 februarie 2019, comisarii europeni candidati la alegeri au o serie de obligatii de distantare a discursului electoral de cel al institutiei, dar si de evitare a utilizarii resurselor Comisiei in propriul interes electoral. Daca ar exista un stat de drept al Comisiei Europene, dumneavoastra in acest moment v-ati afla intr-o zona gri, dar din pacate nu ati prevazut o ”solutie nucleara” pentru acest gen de situatii.

In al doilea rand, gestul dumneavoastra imatur mi-a amintit de altfel de un alt gest facut in campania electorala de un alt politician disperat dupa voturi, David Cameron, al carui referendum populist si iresponsabil a dus propria tara si intreaga Uniune Europeana intr-un blocaj din care nu reusim sa iesim de mai multi ani. Chiar nu ati tras nici o invatatura din asta?

Ca sa inchei, pentru ca stiu ca sunteti ocupat sa castigati notorietate pentru dumneavoastra si partidul dumneavoastra, deci nu aveti timp sa intelegeti situatia din Romania (nu ati avut timp de fapt niciodata, de ce ati avea acum), vreau doar sa va puneti o intrebare cand va uitati in oglinda: cand veti inceta sa va mai jucati politicianist cu statele membre fara pic de responsabilitate, cand veti inceta atitudinea de superioritate, autosuficienta specifice persoanelor urcate pe un piedestal? Cand veti incerca sa intelegeti ca Uniunea Europeana este ”unitate in diversitate”, este o Uniune a cetatenilor, nu a familiilor politice, nu a dublului standard, nu a statelor dezvoltate impotriva statelor mai putin dezvoltate? Incetati acest comportament inainte sa distrugeti ce a ramas din acest proiect atat de generos cum este Uniunea Europeana. Nu il ingropati!

Norica Nicolai, Membra a Parlamentului European, Romania".