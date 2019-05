Senatorul PSD, Serban Nicolae, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a impus un simulacru de referendum, ca "este alibiul participarii domnului Iohannis la actiuni de partid, scuza jenanta a unui politruc".



"26 mai – doar alegeri europarlamentare!

Ca sa paraziteze alegerile pentru Parlamentul European si ca sa-l ajute cat o putea pe domnul Goe din fruntea listei partidului sa nu ramana o loaza si anul asta, Klaus Iohannis a impus un simulacru de referendum. Fals si uz de fals, specialitatea casei! Sau a caselor…

Ceea ce ni s-a prezentat, cu intrebari inepte si exprimari contorsionate, NU ESTE UN REFEREDUM! Este alibiul participarii domnului Iohannis la actiuni de partid, scuza jenanta a unui politruc (dupa propria caracterizare!) si o manipulare ieftina. Constient, nu poti accepta propria-ti batjocorire!

In 26 mai, in sectia de votare, eu refuz tentativa de frauda morala si asa-zisul buletin de vot pentru referendum! Nu este un referendum real si licit si nu este o intentie onesta in spatele aceste manevre ieftine. Eu sustin participarea la toate tipurile de scrutin, dar nu la simulacre. Merg pe 26 mai la sectia de votare si voi vota doar la alegerile pentru Parlamentul European!", a scris Serban Nicolae pe Facebook.