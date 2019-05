Presedintele PMP Galati, Catalin Cristache, a depus o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea la DIICOT pentru afirmatiile mincinoase si iresponsabile facute despre protestatarii anti-PSD de la Galati.



"Presedintele PMP Galati, deputatul Catalin Cristache, a luat decizia de a depune o plangere penala impotriva lui Liviu Nicolae Dragnea, presedinte PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, pentru comiterea de catre acesta a infractiunii de 'comunicare de informatii false', prevazuta de articolul 404 din Codul Penal. Prin actiunile sale, presedintele Camerei Deputatilor a purces nu numai la defaimarea si calomnierea oamenilor de buna-credinta care au protestat in mod pasnic impotriva unui partid politic, conform drepturilor consfintite de Constitutie, ci si la alimentarea unui climat de tensiune sociala de natura sa afecteze siguranta nationala, instigand, practic, la comiterea de violente.

«Galatiul este un judet condus de 30 de ani de PSD-isti. In frunte cu Dan Nica si Viorel Stefan, PSD si-a batut joc de Galati, transformandu-l intr-una dintre cele mai sarace zone ale Uniunii Europene. Exista o strategie programatica a acestui partid de a-i tine pe oameni saraci si dependenti, pentru a le obtine intr-un final voturile. Acum, Liviu Dragnea nu vrea sa ne mai lase nici macar sa protestam impotriva unei Puteri abuzive, mintind cu buna stiinta despre cele intamplate la Galati. In mod simbolic, ca participant la protestul anti-PSD de la Galati, am depus aceasta plangere penala pentru a-i da ocazia lui Dragnea ca eram batausi inarmati, drogati si mobilizati de SRI. Prin afirmatiile sale mincinoase si avand in vedere statul de presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a afectat siguranta nationala, incercand sa alimenteze conflictul social», a declarat presedintele PMP Galati, deputatul Catalin Cristache.

In emisiuni din zile succesive, la posturile TV Antena3 si RomaniaTv, Liviu Dragnea a afirmat despre protestatarii de la Galati si Iasi ca ar fi fost 'batausi', 'drogati', 'securisti', 'oameni aflati la ordinul SRI', 'oameni care se comporta precum camasile negre fasciste' etc. Genul acesta de limbaj venit dinspre a treia persoana in statul roman, presedintele Camerei Deputatilor, denota iresponsabilitate, afectand climatul social si incalcand dispozitiile legale in vigoare. In sprijinul acuzatiei sale, deputatul Cristache va lucra cu materialul clientului: va depune ca probe inregistrarile emisiunilor TV in care Liviu Dragnea a facut respectivele afirmatii mincinoase.

«Nu pot sa accept faptul ca oameni de buna-credinta, a caror singura < > este ca isi iubesc tara, judetul si orasul sunt terfeliti in felul acesta de un om politic iresponsabil, care pare ca isi doreste sa curga sange in Romania, in speranta ca, din acest haos generat, va mai putea supravietui politic. Ceea ce face Liviu Dragnea, de la inaltimea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor, arata disponibilitatea acestuia de a da foc tarii. Niciun om politic, indiferent pe ce functie s-au cocotat, nu si-a permis sa vorbeasca asa despre romani. Am coborat de la < > lui Iliescu din Piata Universitatii la < > lui Dragnea. Este o coborare din purgatoriu in infern pe care numai PSD putea sa o ofere Romaniei europene», a afirmat deputatul Cristache.

Articolul 404 din Codul defineste infractiunea de „comunicare de informatii false”. Astfel, comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

«Eu nu doresc ca Liviu Dragnea sa ajunga la puscarie in urma plangerii mele penale. Face pasi grabiti pe aceasta directie si fara ajutorul meu. Prin aceasta plangere, vreau sa le iau apararea galatenilor mei demni si cinstiti, care au inteles pericolul urias in care se afla Romania si au decis sa-si faca auzite vocile. Sunt extrem de mandru de galateni si le sunt profund recunoscator pentru ceea ce au facut sambata, 11 mai», a concluzionat deputatul Catalin Cristache", se arata intr-o postare pe Facebook.