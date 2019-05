Liderul PSD, Liviu Dragnea, compara protestele anti-PSD din ultima perioada cu actiunile militiilor naziste din anii '30.



"Ma uitam la aceste violente si incercam sa ma gandesc daca este vreo diferenta si n-am gasit nicio diferenta in modul in care se comportau Camasile negre (...) in anii '30, in Germania nazista. Acelasi lucru: sa nu mai ai opinie, sa ii bati, sa ii sperii...", a spus social-democratul.

Cel mai probabil Liviu Dragnea a vrut sa faca referire la Camasile maro sau "Sturmabteilung", trupele paramilitare ale lui Hitler din anii '20 si '30. Chiar daca cin aceeasi perioada, Camasile negre erau militiile fasciste din Italia, in timpul lui Benito Mussolini.

"Nu mi-a fost si nu imi este in continuare foarte usor sa le solicit tuturor colegilor mei si simpatizantilor care vin la aceste mitinguri sa nu riposteze. A fost foarte greu, foarte, foarte, foarte greu ca la Iasi niciun membru, niciun simpatizant sa nu riposteze. A fost o munca de lamurire dusa foarte intens, majoritatea din autocar au vrut sa iasa. Totusi, cand ies 30.000 ca sa riposteze la cateva sute, rezultatul e previzibil, dar imi mentin in continuare aceasta atitudine, chiar daca sunt oameni care se supara sau carora nu le convine, pentru ca eu nu vreau sa ducem Romania acolo unde vrea sa o duca Iohannis. Iohannis si USR-istii si PNL-istii si nu numai, si cei de la Pro Romania au aceeasi violenta", a continuat el la Antena 3.

In egala masura, el a tinut sa precizeze ca se urmareste ca in Romania sa se ajunga "la batai pe strada".

"Pai sa stiti ca daca cetatenii care spun ca sunt de buna credinta si se lasa in continuare manipulati de oameni ca cei pe care i-ati vazut dumneavoastra, cei care sunt in spatele lor, cei care ii platesc si ii finanteaza, cei care ii incurajeaza, cei care ii protejeaza si ma refer la institutiile statului - Codul penal cu care sta in gura atat de mult Iohannis si stapanii lui de la Bruxelles este atat de clar aici: orice impiedicare a unei manifestari autorizate este infractiune. Acolo vor sa duca Romania, cei care vor sa ajunga Romania cu batai pe strada, cu impunerea punctului de vedere cu bata, cu impunerea unei guvernari cu bata, sa-i voteze. Sa-i voteze si sa se laude cu asta. Asta ofera USR-ul, asta ofera Ciolos, civilizatul de Ciolos", a mai spus Dragnea, citat de ziare.com.