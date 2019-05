PNL a depus a depus marti la Curtea Constitutionala (CCR) o solicitare de invalidare a mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea.



"Camera Deputatilor, in cazul reflectat la pct.4 al paragrafului 35 din Hotararea Camerei Deputatilor nr.122 din 21 decembrie 2016, avea obligatia regulamentara sa se pronunte prin vot asupra invalidarii mandatului de deputat al domnului Nicolae-Liviu Dragnea deoarece acesta era condamnat pentru savarsirea unor infractiuni in cadrul derularii unui proces electoral, cauza expresa de invalidare a mandatului prevazuta de art. 7 alin.(3) teza II din Regulamentul Camerei Deputatilor. Este de mentionat, totodata, ca acestuia i-a fost interzis, din anul 2015 prin hotararea judecatoreasca de condamnare ramasa definitiva, exercitiul drepturilor electorale (dreptul de vot si dreptul de a fi ales) pentru o perioada de 4 ani de zile", se arata in sesizarea PNL, potrivit Hotnews.ro.

PNL subliniaza ca Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, pe 22 aprilie 2016, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani, in dosarul «Referendumul».