Fostul ministrul al Educatiei, Liviu Pop, sustine ca presedintele Klaus Iohannis i-ar fi dictat lui Frans Timmermans ce sa scrie in scrisoarea de avertizare trimisa autoritatilor romane.



Liviu Pop spune, despre scrisoarea lui Timmermans, ca "este o cardasie cu domnul Iohannis, i-a dictat domnul Iohannis ce sa scrie".

"Evident, ca aceasta cardasie nu face altceva decat sa aduca inca o data in prim plan aceasta dubla masura, in care nu se doreste ca adevarul sau principiile sa conteze, ci doar interesul pur electoral, disperarea domnului Iohannis pentru un al doilea mandat il duce in zona aceasta a penibilului, pana la urma, pe domnul Timmermans", a spus Liviu Pop, potrivit News.ro.

Chestionat daca presedintele Klaus Iohannis le-a "dictat" ce sa scrie si asociatiilor de magistrati si expertilor Comisiei de la Venetia, care au criticat modificarile din justitie, senatorul PSD a spus ca politica penala a unui stat o face statul.

"Politica penala a unui stat o face statul. Daca dansii mor de grija romanilor si de acest Cod Penal, care a fost modificat in conformitate cu deciziile CCR, sa ia masurile din Codul Penal din Romania si sa le aplice in unele state membre. Daca oficialii europeni mor de grija romanilor si de acest Cod Penal, sa ia masurile din Codul Penal din Romania si sa le aplice in unele state membre", a mai spus Pop.