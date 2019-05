Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sustine presedintee Iohannis nu intelege ce este dialogul, precizand totodata ca este "un om rau, foarte rau".



"Stiti bine ca am incercat, in 2016 am incercat, in 2018. Ajunsesem la un moment dat sa ma certati, eram certat, am zis: domne', stau cu mana asta...a inceput sa ma doara mana. Nu ai cu cine, acest om nu intelege ce este dialogul. Omul are o atitudine din asta dictatoriala, este un om rau, foarte rau, slab, dar foarte rau si nu are niciun scrupul sa faca orice in a-si atinge scopul", a declarat social-democratul la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro.

Chestionat daca a intuit la seful statului o atitudine de genul celei pe care o reclama inainte ca acesta sa devina presedinte, raspunsul lui Dragnea a fost: "Nu, cine intuia?".