Reprezentantii PSD cer ancheta oficiala impotriva autorilor care au realizat un filmulet in care un actor ce il interpreteaza pe Mantuitor promoveaza mesaje anti-PSD.



"Partidul Social Democrat isi exprima indignarea fata de campania murdara a Opozitiei care foloseste imaginea Sfantului Mantuitor Iisus Hristos in clipuri electorale, cu scopul de a ataca sau de a compromite PSD. Autorii acestei campanii mizerabile sfideaza si batjocoresc credinta crestina impartasita de cea mai mare parte a cetatenilor romani.

Dupa ce au folosit aceasta imagine in sfintele zile ale Sarbatorii de Pasti, cand actorul care interpreta rolul Mantuitorului folosea expresii injurioase impotriva PSD, cei din Opozitie care se afla in spatele acestei campanii incalificabile au schimbat abordarea si au difuzat recent, in mediul online, un alt videoclip in care actorul care il interpreteaza pe Iisus Hristos enunta mesaje de sustinere in favoarea PSD, cu scopul evident de a indrepta oprobriul public impotriva Partidului Social Democrat.

Dincolo de folosirea ilegala a identitatii PSD, consideram ca aceasta campanie josnica si ticaloasa reprezinta o ofensa grava impotriva credintei poporului roman si se circumscrie infractiunilor contra libertatii religioase, prevazute in Codul Penal", se arata intr-un comunicat al PSD, potrivit stiripesurse.ro.