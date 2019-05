Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, a reactionat dupa ce prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis autoritatilor romane o scrisoare in care avertizeaza ca Articolul 7 din Tratatul UE va fi declansat in cazul Romaniei, daca vor intra in vigoare modificarile aduse Codurilor Penale.