Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, nu va trece de cele 5 procente necesare pentru a trimite oameni la Bruxelles.



"E pacat pentru oamenii care au votat cu PSD, care vor vota cu PRO Romania pentru ca e clar trendul, PRO Romania nu o sa treaca pragul electoral. Si o sa fie voturi irosite care ar fi folositoare pentru PSD sa aiba mai multi europarlamentari. Voturile alea irosite vor merge o parte la PNL, o parte la USR pentru ca se redistribuie.", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Stiripesurse.ro.

Presedintele PSD a precizat ca nu si-a dat seama despre cum era Victor Ponta pe vremea cand faceau echipa in PSD: "el era acelasi, eu eram orb". In ceea ce ii priveste pe Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, primii premieri demisi in istoria PSD, Dragnea a spus: "am tinut ochii inchisi, imi asum".