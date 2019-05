"Este un gest nedemn. Nu ar fi fost decent din partea lui ca in aceasta perioada sa se suspende din calitatile avute in CE?

Asteptati sa treaca aceste alegeri, sa se calmeze spiritele, pentru ca acum fiecare este disperat. In disperare, acesti oameni pana acum s-au legat de Polonia, de Ungaria si, brusc, domnul Manfred Weber a venit in plen sa vorbeasca despre Romania, iar de atunci Romania a devenit o minge de ping-pong intre acesti oameni in campanie electorala.

As vrea sa vad din partea liderilor europeni niste actiuni. De ce am ajuns la BREXIT? Numai pentru ca a existat o manipulare in Marea Britanie sau si din cauza unei birocratii excesive? As vrea sa aud de la domnii Timmermans si Weber care sunt ideile domnealor de reformare a Uniunii Europene. Chiar nu au nicio idee si asta este trist. Singurul care a iesit cu o idee a fost Macron, care face o intarire a birocratiei", a spsu Renate Weber, potrivit Hotnews.ro.