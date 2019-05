Rares Bogdan ii roaga pe cei din Opozitie sa nu se atace intre ei.



"Ii rog pe cei din Opozitie sa nu se atace intre ei. Cine ne-a adus in situatia de a ajunge oaia neagra a Europei? PSD este dusmanul Romaniei, nu cei din opozitie. Cred ca domnul Ciolos a avut o scapare, cred ca nu are ce sa ii reproseze presedintelui Klaus Iohannis. Noi nu ne batem cu USR Plus, PMP sau altii, noi ne batem cu PSD si cu ALDE, ei sunt pericolul pentru Romania. PNL nu se va bate cu fortele din opozitie.

Doi oameni l-au atacat pe presedintele Romaniei. Unul se numeste Liviu Dragnea, iar atacurile au fost intr-un mod grobian. Celalalt este Dacian Ciolos si nu as spune ca l-a atacat, ci ca a facut o referire nepotrivita. Este o greseala fatala pentru Romania sa ne atacam intre ei, PSD se va bucura, va manca floricele.

Daca ne vom ataca intre noi, Romania va pierde, vom pierde noi, vor pierde copiii nostri", a spus Rares Bogdan, potrivit Dcnews.