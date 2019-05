PNL solicita CNA si Comisiei de Etica a TVR sa investigheze cum de au ajuns Liviu Dragnea si Petre Daea sa faca propaganda electorala in emisiunea "Viata Satului".



"PNL solicita CNA si Comisiei de Etica a TVR sa investigheze cum de au ajuns Liviu Dragnea si Petre Daea sa faca propaganda electorala in emisiunea ”Viata Satului”!

Regimul emisiunilor de promovare electorala este reglementat clar si prevede obligativitatea marcajului specific „promovare electorala”, afisat in mod vizibil pe toata durata difuzarii emisiunii (Art. 11 din Decizia CNA 308 din 26 martie 2019). In cadrul emisiunii ”Viata Satului”, difuzata duminica, 12 mai 2019, acest afisaj a lipsit. Dragnea si Daea au beneficiat de promovare electorala pe bani publici.

In acest caz, TVR poate primi amenda de zeci de mii de lei. Amenda pe care o risca TVR pentru acest derapaj NU TREBUIE PLATITA TOT DIN BANII PUBLICI, ci sa o achite Liviu Dragnea si Petre Daea.

Interventiile in emisiuni radio-TV ale persoanelor care detin functii publice si reprezinta un partid aflat in competitie electorala pot fi facute strict in probleme legate de exercitarea functiei lor. In aceste situatii, radiodifuzorii au obligatia sa ia masuri pentru asigurarea echidistantei si a pluralismului de opinii. In plus, nu am vazut nicio intrebare din partea moderatorului care sa arate respect pentru valori precum ”impartialitate si echilibru”.

Liviu Dragnea e obisnuit sa cumpere voturi

Obisnuit sa cumpere voturi inainte de alegeri, Dragnea a ramas in pana de idei si promite subventii mai mari la rosii. Probabil asa vrea sa acopere huiduielile de la Galati si Iasi, dar si-a pierdut simtul realitatii. A ajuns ”INAMICUL NR.1 AL UE”, Liviu Dragnea, sa promita subventii mai mari din bani europeni? Cine, la nivel european, ii mai ia in seama pe Dragnea sau pe oricare altul din PSD?

Solicit CNA si Comisiei de Etica a TVR sa spuna cum s-a ajuns ca TVR sa faca campanie mascata pe banii publici si sa ia masurile care se impun!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.