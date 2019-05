Dacian Ciolos sustine ca inlocuirea MCV cu o procedura mai drastica si posibilitatea de activare a Articolului 7 reprezinta "cea mai dura actiune a Comisiei Europene impotriva Guvernului Romaniei"



"Inlocuirea MCV cu o procedura mai drastica si posibilitatea, afirmata acum ferm, de activare a Articolului 7 reprezinta cea mai dura actiune a Comisiei Europene impotriva Guvernului Romaniei, de la inceputul luptei PSD impotriva justitiei si pana astazi.

Comisia Europeana transmite clar: ati incalcat de mult principii esentiale ale Uniunii, precum statul de drept si separatia puterilor, am incercat sa va convingem sa va opriti, dar pentru ca nu ati vrut mai exista o singura solutie - sanctiunile. Iar sanctiunile pot fi dintre cele mai dure, de la blocarea fondurilor europene si pana la suspendarea dreptului de vot al Romaniei in cadrul Consiliului.

De data aceasta, nu mai vorbim despre conflicte politice interne sau despre incercarea de a scapa de o pedeapsa penala, ci despre o lupta directa intre Dragnea si Uniunea Europeana, in care romanii sunt luati ostatici de catre un partid al penalilor si tinuti pe post de scut.

CCR poate opri marginalizarea Romaniei in Europa

Pentru ca nu mai avem nico speranta in Guvern si majoritatea parlamentara, mai exista un singur actor institutional care poate opri in acest moment marginalizarea Romaniei in Europa: Curtea Constitutionala. Le reamintim judecatorilor CCR ca au jurat sa apere Constitutia, iar Constitutia prevede clar, in Articolul 148, necesitatea blocarii oricaror norme interne contrare principiilor europene.

Stimati judecatori constitutionali, declarati neconstitutionale modificarile aduse de PSD-ALDE-UDMR legislatiei penale. Altfel, veti purta pe umeri complicitatea la anularea celui mai mare pas inainte facut de catre Romania: integrarea in Uniunea Europeana", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.