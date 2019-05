Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca protestatarii care intampina mitingurile PSD din tara au curajul de a actiona pentru ca se bucura de protectie din partea sistemului creat de Klaus Iohannis.



"Imi spuneau seara colegi din Iasi, majoritatea oamenilor, membri PSD care au vrut sa iasa din autocare. Nu mai puteau sa reziste. V-ati uitat? Aia e politica? Prea multa inversunare. Oameni injectati. Aia nu e politica. Asta vor Iohannis, PNL, USR. Ei asa vor. Eu le spun ca cetatenii si sustinatorii nostri vor veni la vot. Iohannis e in varful piramidei. Numai cu protectia maxima a presedintelui Romaniei asemenea hoarde oameni pot circula prin tara. Numai prin autorizarea SRI, SPP. Iohannis a autorizat tot. Nimeni nu ar avea curaj sa faca asa ceva daca nu ar sti ca sunt protejati total. Nu credeam ca o sa ajung sa spun asta. Un presedinte care incita la proteste, la violenta, care sustine ura si dezbinarea nu mai are nicio legatura cu Constitutia.

Noi daca am fi facut asa ceva la mitingul lui Iohannis ne bagau pe toti in dube. Acolo erau foarte multe jointuri. Am ramas socat cum niste tineri cu ochii injectati au luat un om batran l-au pus pe jos si au inceput sa dea cu picioarele in burta. Deci ce ne ofera Ioahnnis si PNL? Ei vor sa insufle teroare, doar doar cetatenii nu mai vin la vot. Dar ceea ce fac acum si in continuare fac ca tot mai multi sa vina la vot", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Adevarul.ro.